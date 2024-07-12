Что с лицом? Натали Портман шокировала поклонников своим внешним видом

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 168 0

Поклонники Портман заподозрили актрису в обращении к косметологам после развода

Что с лицом? Натали Портман шокировала поклонников своим внешним видом

Фото: Evan Agostini / ТАСС

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Актриса вышла в свет после тяжелого развода.

Голливудская актриса Натали Портман посетила премьеру мини-сериала «Женщина в озере» в необычном наряде, но поклонники знаменитости больше обратили внимание на ее лицо. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Звезда «Пиратов Карибского моря» постаралась удивить публику необычным розовым мини-платьем с бархатными бретелями от Oscar de la Renta, стоимость которого может достигать 600 тысяч рублей. Однако фанатов 43-летней звезды в итоге удивило другое — разительные перемены во внешности похудевшей актрисы.

Публика предположила, что Портман решила прибегнуть к услугам косметологов, чтобы вернуть лицу красоту и свежесть.

Натали Портман выступила на премьере сериала «Женщина в озере» в цветочном мини-платье

Натали Портман выступила на премьере сериала «Женщина в озере» в цветочном мини-платье. CJ Rivera / ТАСС

Стоит упомянуть, что в начале марта Натали Портман спустя 11 лет брака официально развелась с хореографом Бенжамен Мильпье. Знаменитость до последнего пыталась сохранить семью, сомневалась в решении расстаться, но точка была все же поставлена.

Отмечается, что причиной разрыва стало предательство мужа. Портман так и не смогла смириться с его изменой, подав на развод еще в июле прошлого года.

Ранее 5-tv.ru писал, почему актриса Натали Портман эпатирует нарядами после развода.

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