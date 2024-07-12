От Италии до Китая: названы самые популярные страны для отдыха у российских туристов

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 32 0

Lenta.ru: чаще всего этим летом россияне посещали Турцию, Белоруссию и Абхазию

От Италии до Китая: названы самые популярные страны для отдыха у российских туристов

Фото: www.globallookpress.com / Cfoto

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Какие курорты больше всего привлекают отдыхающих из РФ этим летом?

Самыми посещаемыми странами у Россиян в первой половине лета стали Турция, Белоруссия и Абхазия. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на исследование аналитиков.

«Турция остается главным зарубежным направлением для летних отпусков. К июлю на нее приходится 28%. На втором месте Белоруссия — доля путешествий туда составила 10%. Абхазия — 7%», — говорят аналитики.

При этом сейчас почти в три раза вырос поток российских туристов во Вьетнам — это самый высокий показатель. После в списке по приросту числа поездок идут Китай и Таиланд.

Что касается стран дальнего зарубежья, то картина путешествий выглядит так: наиболее популярным направлением остается Турция, затем Китай и Египет. В прошлом году на втором месте был Египет, а на третьем — ОАЭ.

При этом путешествия в дальние страны составляют 61% от общего числа поездок, где каждая десятая приходится на европейские государства. Чаще всего россияне посещают Италию, Испанию, Францию и Германию.

Ранее 5-tv.ru писал про названа самую дешевую страну для отдыха.

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