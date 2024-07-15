Болельщики сборных Англии и Испании подрались после финала чемпионата Европы

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Зачинщиков быстро задержали.

Фото, видео: Reuters / Isabel Infantes; 5-tv.ru

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Финал чемпионата Европы по футболу привел к транспортному коллапсу в Великобритании! Встали сотни поездов, машинисты отказались выходить на рейсы, чтобы посмотреть игру своей сборной в местных пабах. Но ожидания не оправдались: победу одержала Испания, став четырехкратным чемпионом Европы.

Свое негодование английские болельщики вылили на улицы Берлина, где проходил сам матч. После финального свистка начались стычки между фанатами, но зачинщиков быстро задержали. Расстроенные англичане неожиданно для всех не стали в этот раз устраивать погромы. А вот испанцы, напротив, всю ночь бурно праздновали победу.

Другое футбольное событие — Кубок Америки — стартовало в Майами с более чем часовой задержкой. В финале играют сборные Аргентины и Колумбии. Встречу не могли начать из-за поведения болельщиков. Сотни человек без билетов пытались прорваться на стадион. Сообщается, то в ходе беспорядков есть пострадавшие, некоторые фанаты потеряли сознание в очереди.

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