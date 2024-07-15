Кровь стынет: чем опасен холодный душ в жару

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 52 0

Хирург Умнов: в жару под холодным душем можно стоять максимум 40 секунд

Кровь стынет: чем опасен холодный душ в жару

Фото: www.globallookpress.com / © Annette Riedl

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Многие россияне используют его как спасение от зноя. Но так ли безобидны водные процедуры?

Охлаждаться в жару при помощи холодного душа может быть опасным для здоровья. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал хирург Александр Умнов.

По его словам, такое «спасение» чревато многими проблемам. Дело в том, что под холодным душем без вреда для организма можно находиться не дольше 40 секунд. Из-за низкой температуры воды снижается и общая температура тела. В итоге замедляется потоотделение, а это, в свою очередь, резко повышает риски последующего перегрева.

«На небольшой промежуток времени ты охладишься, оживешь и ощутишь прилив сил и удовольствие. Но при постоянном подобном охлаждении нарушается терморегуляция организма», — объяснил Умнов.

Поэтому в качестве быстрого охлаждения подойдет лишь легкий душ на полминуты, но никак не длительные водные процедуры в ледяной воде.

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