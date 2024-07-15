Кровь стынет: чем опасен холодный душ в жару

Хирург Умнов: в жару под холодным душем можно стоять максимум 40 секунд
Фото: www.globallookpress.com / © Annette Riedl
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Многие россияне используют его как спасение от зноя. Но так ли безобидны водные процедуры?
Охлаждаться в жару при помощи холодного душа может быть опасным для здоровья. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал хирург Александр Умнов.
По его словам, такое «спасение» чревато многими проблемам. Дело в том, что под холодным душем без вреда для организма можно находиться не дольше 40 секунд. Из-за низкой температуры воды снижается и общая температура тела. В итоге замедляется потоотделение, а это, в свою очередь, резко повышает риски последующего перегрева.
«На небольшой промежуток времени ты охладишься, оживешь и ощутишь прилив сил и удовольствие. Но при постоянном подобном охлаждении нарушается терморегуляция организма», — объяснил Умнов.
Поэтому в качестве быстрого охлаждения подойдет лишь легкий душ на полминуты, но никак не длительные водные процедуры в ледяной воде.
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