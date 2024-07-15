Собянин сообщил о скором открытии флагманского центра больницы имени Буянова

Новый флагманский медицинский центр на базе больницы им. Буянова, расположенной на юге столицы, готов уже на 90%. Об этом в понедельник, 15 июля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Просторное здание площадью порядка 15 тысяч квадратных метров сможет принимать 200 экстренных пациентов в сутки. В нем будет девять разнопрофильных операционных, в том числе одна гибридная», — говорится в сообщении мэра в Telegram-канале.

Центр будет работать по новому стандарту, согласно которому появятся обновленные алгоритмы оказания экстренной помощи, мультидисциплинарная бригада специалистов и уникальные цифровые технологии.

«Во флагмане установят больше 1,2 тысячи единиц современного высокотехнологичного оборудования для диагностики и лечения», — добавил градоначальник.

Также Собянин уточнил, что всего в Москве будет шесть флагманских центров, четыре из которых уже открыты.