«Чтобы выжил»: Шура признался, что заставило его расстаться с зависимостями

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 165 0

Шура: онкология заставила отказаться от наркотической и алкогольной зависимости

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Артисту пришлось пересмотреть свой образ жизни из-за тяжелого периода в жизни.

Российский эстрадный певец и автор песен Александр Медведев, выступающий под псевдонимом Шура, признался в том, что онкология заставила его задуматься и перестать принимать запрещенные вещества и злоупотреблять алкоголем. Об этом он рассказал 5-tv.ru на VK Fest 2024.

«Онкология сказала: „Саша, рот закрой, хватит наркоты, хватит алкоголя, давай мы пойдем рак полечим, чтобы ты выжил“», — откровенно признался артист.

В этом он признался, отвечая на вопрос о наличии звездной болезни. Как считает сам Шура — с ней сталкивается рано или поздно каждый известный человек. Говоря же о себе, он искренне заявил, что страдал от звездной болезни и сам. Именно страшный недуг его в свое время заставил пересмотреть поведение.

«Кто-то с этим справляется и идет дальше, а кто-то до сих пор с этим живет», — объяснил Шура.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Певец Шура признался, что жил с девушкой легкого поведения.

+23° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
87.81
0.07 95.78
0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:00
Самокат за 200 тысяч конфисковали в Москве за нетрезвую езду и наезд на пешехода
23:40
Жена продюсера «Брата 3» Переверзева едва не родила в застрявшем лифте роддома
23:20
Республиканская партия официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты
22:51
Путин запустил новые металлургические предприятия страны
22:31
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Канчельскис прокомментировал инцидент с дракой
22:12
«Будущее решается на фронте»: нужен ли России второй «саммит мира» по Украине

Сейчас читают

Пересменка в Эстонии: провальные итоги Каллас, «налог на русофобию» и дефицит бюджета
Экс-адвокат Ефремова получил ранение при атаке дрона ВСУ в Марьинке
День русской лени: какой она бывает, как влияет на организм и нужно ли с ней бороться
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака