«Чтобы выжил»: Шура признался, что заставило его расстаться с зависимостями
Шура: онкология заставила отказаться от наркотической и алкогольной зависимости
Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru
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Артисту пришлось пересмотреть свой образ жизни из-за тяжелого периода в жизни.
Российский эстрадный певец и автор песен Александр Медведев, выступающий под псевдонимом Шура, признался в том, что онкология заставила его задуматься и перестать принимать запрещенные вещества и злоупотреблять алкоголем. Об этом он рассказал 5-tv.ru на VK Fest 2024.
«Онкология сказала: „Саша, рот закрой, хватит наркоты, хватит алкоголя, давай мы пойдем рак полечим, чтобы ты выжил“», — откровенно признался артист.
В этом он признался, отвечая на вопрос о наличии звездной болезни. Как считает сам Шура — с ней сталкивается рано или поздно каждый известный человек. Говоря же о себе, он искренне заявил, что страдал от звездной болезни и сам. Именно страшный недуг его в свое время заставил пересмотреть поведение.
«Кто-то с этим справляется и идет дальше, а кто-то до сих пор с этим живет», — объяснил Шура.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Певец Шура признался, что жил с девушкой легкого поведения.
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