«Пошла кровь»: Екатерина Андреева рассказала о встрече с маньяком прямо в Останкино

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 383 0

Екатерина Андреева рассказала, как на нее прямо в Останкино напал маньяк

«Пошла кровь»: Екатерина Андреева рассказала о встрече с маньяком прямо в Останкино

Фото: Рюмин Александр / ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Что ей помогло спастись?

Телеведущая Екатерина Андреева призналась, что однажды после очередной рабочей смены в Останкино на нее хотел напасть маньяк, однако ей удалось отбиться от мужчины с помощью энергетических практик. Об этом знаменитость сообщила в интервью Светлане Бондарчук.

«Он прям шел ко мне, хотел меня выследить. Было поздно, выходила с ночной смены, понимала, что никого нет рядом. И тогда я включила энергетическую силу мысли, которая может отбить человека на несколько метров. Он отвалился, ударился головой, пошла кровь», — с ужасом вспоминает она.

Екатерина рассказала, что до нападения мужчина какое-то время преследовал ее. Было понятно, что у него были какие-то проблемы с головой, однако ранее поводов для обращения в полицию он не давал.

По словам Андреевой, благодаря восточным практикам, совмещенным с единоборствами, ей также удается сохранять молодость и красоту. Вот уже 28 лет Екатерина является лицом информационной программы на федеральном канале. При этом за это время она почти не изменилась внешне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Андреева раскрыла свой главный секрет красоты.

+17° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
88.13
0.01 95.57
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:02
«Кото-строфа» на Даунинг-стрит: кошка нового премьера Британии составит конкуренцию Ларри
5:40
Таблетки из лопуха и корпоративы: чем сейчас занимаются сбежавшие в Штаты звезды 90-х
5:18
В Россию из лагеря беженцев в Сирии вернулись 20 детей
4:54
История показала: как вхождение Белоруссии в ШОС укрепило безопасность Евразии
4:32
Привлекательный актив: за что США борются на Украине на самом деле
4:06
Совершенствуют тактику: какие сюрпризы приготовили ВС РФ в зоне спецоперации

Сейчас читают

«Открытый факт»: Захарова об издевательствах ВСУ над российскими военнопленными
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака