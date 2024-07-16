Это очень странно: о чем просила перед смертью Шеннон Доэрти

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 220 0

Шеннон Доэрти перед смертью попросила смешать ее прах с прахом собаки и отца

Это очень странно: о чем просила перед смертью Шеннон Доэрти

Фото: www.globallookpress.com / Birdie Thompson

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Звезда сериала «Зачарованные» долгое время боролась с онкологическим заболеванием, она умерла 13 июля.

За несколько месяцев до смерти звезда «Зачарованных» Шеннон Доэрти оставила для своих близких подробную инструкцию своих похорон. Об этом сообщает британский портал Daily Еxpress. Требования Доэрти озвучила в своем подкасте Let’s Be Clear («Давай начистоту»).

«Хочу, чтобы меня кремировали, а не хоронили. Я хочу, чтобы мои останки были смешаны с прахом собаки и прахом моего отца. Есть много людей, которые, я думаю, могли бы появиться на похоронах, но я не хочу, чтобы они были там, потому что, на самом деле, я им не нравлюсь. Они придут, потому что это политкорректно, но не хочу, чтобы они плакали, а позже говорили украдкой: «Слава Богу, она уже мертва!» — подчеркнула актриса.

Доэрти потребовала, чтобы ее прах был развеян в Малибу, именно здесь они с отцом провели немало времени и даже посадили дерево.

Актриса много лет боролась с онкологией. В 2015 году у нее диагностировали онкологию молочной железы. Рак удалось перевести в ремиссию, однако в 2023-м стало известно, что болезнь снова дала о себе знать. Она скончалась 13 июля в окружении близких. Шеннон Доэрти было 53 года.

Ранее 5-tv.ru писал, как изменились актеры популярного сериала «Зачарованные».

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