«Зачарованные» спустя 26 лет: как изменились актеры популярного сериала

Как сейчас выглядят артистки, сыгравшие Прю, Фиби, Пайпер и Пейдж?

В 90-е сериал «Зачарованные» считался едва ли не самым популярным проектом на телевидении. Проект вышел на экраны в 1998 году и сразу же покорил сердца зрителей по всему миру. Как изменились за 26 лет сыгравшие Фиби, Пайпер и Пейдж актрисы?

Шеннен Доэрти

Фото: Кадр из сериала «Зачарованные», 1998 г.; Кадр из к/ф «Взрывная игра», реж. Джеймс Каллен Брэссак, 2022 г.

Шеннен Доэрти исполнила в сериале роль Прю Холливелл. После пришедшей славы актриса зарекомендовала себя как скандальную личность. Она садилась пьяной за руль, постоянно опаздывала на съемки, провоцировала и ссорилась с коллегами. Члены коллектива рассказывали, что Доэрти часто вступала в конфликт с исполнительницей роли Фиби Алиссой Милано.

Сейчас актрисе 53 года. В 2015 она делилась печальной новостью. Ей диагностировали рак молочной железы. Она прошла долгий курс химио- и радиотерапии, перенесла мастэктомию. Через два года наступила ремиссия. Однако в 2020 году онкология вновь дала о себе знать. Врачи диагностировали актрисе четвертую стадию рака груди.

В 2023 актриса призналась, что ужасная болезнь перешла на мозг и кости. Сейчас ее рак находится в терминальной стадии. Доэрти продолжает выходить в свет и держаться на людях. При этом она признавалась, что готовится к скорой смерти. Актриса активно продает свою мебель, антиквариат и другие личные вещи. Она не хочет, чтобы с этим пришлось возиться ее маме. Также женщина занимается благотворительностью. Она открыла приют для животных.

Холли Мэри Комбс

Фото: Кадр из сериала «Зачарованные», 1998 г.; www.globallookpress.com / IMAGO/Nicole Kubelka

Актриса исполнила роль Пайпер Холливелл. На съемках она познакомилась с рабочим сцены Дэвидом Донхо, который стал ее мужем. У пары родились трое сыновей. Однако наследники не скрепили их союз — пара распалась. Сейчас Комбс воспитывает детей вместе с третьим мужем — ресторатором Майком Райаном.

Комбс редко появляется на светских мероприятиях, но при этом продолжает сниматься в кино. Сейчас актрисе 50 лет. Многие фанаты отмечают, что она изменилась больше остальных.

Алисса Милано

Фото: Кадр из сериала «Зачарованные», 1998 г.; www.globallookpress.com / IMAGO/Dave Starbuck

Актриса сыграла роль младшей сестры Фиби Холливелл. При этом она старше Комбс на год — ей 51.

После сериала звезда занялась благотворительностью. Она помогает людям, которые оказались в бедственном положении. Также она посол доброй воли Детского фонда ООН и основательница движения против сексуального насилия.

Сама актриса воспитывает двоих детей, а вот карьера актрисы не задалась — проекты после «Зачарованных» оказывались неудачными.

Роуз Макгоуэн

Фото: Кадр из сериала «Зачарованные», 1998 г.; www.globallookpress.com / IMAGO/Nicole Kubelka

Зрители могли запомнить Макгоуэн по роли Пейдж Мэтьюс. «Зачарованные» принесли успех актрисе. После съемок она сотрудничала с режиссерами Квентином Тарантино и Робертом Родригесом в создании фильма «Грайндхаус». Хоть эта картина и не самая успешная для киноделов, но поработать с такими мастерами своего дела многого стоит.

В 2007 году актриса попала в аварию. После нее она пережила большое количество пластических операций.

Также имя актрисы не сходило с заголовков газет в 2017 году. Тогда она обвинила продюсера Харви Вайнштейна в сексуальном домогательстве. Позже проблемы с законом были и у самой Макгоуэн. В багажнике ее машины, которую она оставила в аэропорту Вашингтона после прилета из Лос-Анджелеса, полиция нашла следы наркотиков. Сама актриса заявляла, что ей так отомстил продюсер.

Сейчас Макгоуэн 50 лет, она пишет свою музыку и книги, а также занимается защитой прав женщин и детей.

Джулиан Макмэхон

Фото: Кадр из сериала «Зачарованные», 1998 г.; www.globallookpress.com / Birdie Thompson

Джулиан Макмэхон сыграл в сериале Коула Тернера. Ему удалось успешно продолжить актерскую карьеру. Например, он исполнил роль доктора Дума в фильме «Фантастическая четверка». Сейчас ему 55 лет — он до сих пор снимается в кино.

Брайан Крузе

Фото: Кадр из сериала «Зачарованные», 1998 г.; www.globallookpress.com / Eugene Powers via www.imago-imag

В «Зачарованных» актер сыграл ангела-хранителя сестер Холливелл Лео Уайатта. Сейчас он активно снимается в кино — каждый год выходит несколько картин с его участием. Брайану 55 лет, за прошедшие годы актер сильно похудел и поседел, но поклонники считают, что перемены в цвете волос ему к лицу.

Ранее 5-tv.ru показывал, как изменились актеры из сериала «Реальные пацаны».