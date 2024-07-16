Собянин: в Москве будет создан единый цифровой контур диагностических устройств

В столице сейчас создают «одну из крупнейших в мире сетей цифровых диагностических устройств», заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, к этой сети подключили свыше 1,7 тысячи единиц оборудования, или 98% всех городских КТ, МРТ, маммографов, ангиографов и другой медицинской техники.

В своем Telegram-канале мэр пояснил, что снимки с цифровых устройств попадают в Единый радиологический информационный сервис ЕМИАС. Там их мгновенно видят врачи-рентгенологи. Для пациента изображения доступны в электронной медкарте. Там же можно посмотреть описания исследований.

Собянин подчеркнул, что «единый контур повышает качество и скорость диагностики и позволяет начать внедрение в практику столичных врачей современных сервисов на основе искусственного интеллекта».