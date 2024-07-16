Последний шанс: почему фон дер Ляйен может не переизбраться на пост главы ЕК

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Financial Times: фон дер Ляйен не выдвинется на пост главы ЕК без одобрения ЕП

Фото, видео: Reuters / Yves Herman; 5-tv.ru

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Политическая судьба пока еще действующего председателя Еврокомиссии решится в ближайшие дни.

У Урсулы фон дер Ляйен второго шанса нет, чтобы переизбираться на пост главы Еврокомиссии. Газета Financial Times сообщает, что она не будет повторно выдвигать свою кандидатуру, если ее не одобрит Европарламент с первого раза.

Для утверждения кандидата должны проголосовать более половины депутатов, и, как отмечает издание, нынешней поддержки может не хватить для преодоления этого порога. Причем, как подчеркивает газета, у ведущей фракции Европарламента, поддерживающей фон дер Ляйен, нет запасного варианта, если ее кандидатура провалится, поэтому у них будет всего месяц, чтобы найти замену.

Решающее голосование состоится уже в четверг. Это один их главных вопросов на повестке первой сессии Европейского парламента, избранного в июне. Она открывается сегодня в Страсбурге и продлится 4 дня. Во время заседаний депутаты также утвердят кандидатуру председателя и обсудят проект резолюции о продолжении поддержки Украины ЕС.

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