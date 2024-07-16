Жену Канье Уэста могут посадить в тюрьму из-за откровенного наряда

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 94 0

На сколько Бьянка Цензори может отправиться за решетку?

Жену Канье Уэста могут посадить в тюрьму из-за откровенного наряда

Фото: www.globallookpress.com / Spada

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Супругу рэпера Канье Уэста — Бьянка Цензори — может попасть в тюрьму на несколько месяцев из-за прогулки в откровенном наряде по Лос-Анджелесу. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Журналистам стало известно, что супруга рэпера может провести за решеткой около шести месяцев. Она была замечена в прозрачной кофте без бюстгальтера и кепке.

Согласно закону штата Калифорния, намеренное обнажение в общественном месте карается по всей строгости закона — оно считается преступлением.

Первый подобный случай со стороны нарушителя могут расценить как мелкое хулиганство, однако все может быть гораздо хуже. В частности, максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до шести месяцев, штраф вплоть до одного миллиона долларов или добавление в реестр лиц, совершивших преступление сексуального характера.

Однако это не первый ее выход в откровенном наряде в Лос-Анжелесе. До этого она показала себя во всей красе — в прозрачном топе без нижнего белья в марте.

Стоит упомянуть, Цензори до этого решила пройтись по Парижу в колготках и без нижнего белья, шокировав проходящих мимо французов. Причем на этом она не остановилась, и уже через месяц прошлась по нервам итальянцев.

Ранее 5-tv.ru писал, что после откровенного инцидента жены Канье Уэста в Лос-Анжеле в апреле этого года Бьянка Цензори решила все же сменить свой откровенный стиль. Подобный волевой шаг со стороны женщины впоследствии не удержал ее снова вернуться в Европу.

+22° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
88.28
0.47 96.26
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:03
Не здороваться, даже глаза не поднимать: коллеги Тимоти Шаламе рассказали о его токсичности
23:43
На Украине депутаты Верховной рады повысили зарплаты своим помощникам
23:23
Лайфхак для дачников: как избавиться от ос на участке подручными средствами
23:03
Все готово: сдан последний участок трассы М-11
22:43
«Не нравится, когда выводят на чистую воду»: Захарова о реакции на слова Лаврова в ООН
22:23
Начальник Генштаба вручил награды бойцам, отличившимся в боях за Урожайное

Сейчас читают

Эксперт: «То, что Америка находится близко к гражданской войне, уже очевидно»
В России обсуждают введение полного запрета самокатов на улицах
Дочь Баталова или Миронова? Голубкина раскрыла имя своего биологического отца
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака