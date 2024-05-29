Подушка вместо штанов: жена Канье Уэста прошлась по улице в оголяющем наряде

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 109 0

Бьянка Цензори прогулялась по Италии в белом боди и высоких черных сапогах

Подушка вместо штанов: жена Канье Уэста прошлась по улице в оголяющем наряде

Фото: Reuters / ALESSANDRO GAROFALO

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Бьянка Цензори продолжает шокировать публику экстравагантными образами.

Жена американского рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори продолжает шокировать публику своими откровенными нарядами. На этот раз экстравагантная знаменитость повторила свой прошлогодний образ с подушкой вместо одежды. Только на этот раз подушка на звезде была белой в тон костюма Канье.

Соответствующие снимки публикует издание The Sun. Папарацци заметили звездную пару во время их прогулки в Италии. Бьянка с все тем же невеселым лицом облачилась в утягивающее белое боди и высокие черные сапоги. А вот про штаны опять «не вспомнила». Дополнила новый экстравагантный образ Цензори мягкой подушкой.

До этого будто отрицающую одежду Бьянку заметили за рулем автомобиля Porsche на выезде из отеля. Цензори была в одних прозрачных колготках и без нижнего белья. В таких образах Бьянка любит гулять по улицам Лос-Анджелеса.

Наставления отца, который винит в развращении дочери ее супруга, так и не остановили знаменитость. Вероятно, в создании имиджа жены Канье слишком хорошо постарался.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян дебютирует в театре.

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