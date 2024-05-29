Подушка вместо штанов: жена Канье Уэста прошлась по улице в оголяющем наряде

Бьянка Цензори продолжает шокировать публику экстравагантными образами.

Жена американского рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори продолжает шокировать публику своими откровенными нарядами. На этот раз экстравагантная знаменитость повторила свой прошлогодний образ с подушкой вместо одежды. Только на этот раз подушка на звезде была белой в тон костюма Канье.

Соответствующие снимки публикует издание The Sun. Папарацци заметили звездную пару во время их прогулки в Италии. Бьянка с все тем же невеселым лицом облачилась в утягивающее белое боди и высокие черные сапоги. А вот про штаны опять «не вспомнила». Дополнила новый экстравагантный образ Цензори мягкой подушкой.

До этого будто отрицающую одежду Бьянку заметили за рулем автомобиля Porsche на выезде из отеля. Цензори была в одних прозрачных колготках и без нижнего белья. В таких образах Бьянка любит гулять по улицам Лос-Анджелеса.

Наставления отца, который винит в развращении дочери ее супруга, так и не остановили знаменитость. Вероятно, в создании имиджа жены Канье слишком хорошо постарался.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян дебютирует в театре.