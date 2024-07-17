«Россети» рассказали о росте энергопотребления в регионах Северного Кавказа

ПАО «Россети» в течение пяти лет обеспечило электроэнергией около 100 тыс. новых потребителей на Северном Кавказе. Об этом сообщил заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» Алексей Мольский на сессии «Энергетическая инфраструктура как основа развития юга России», которая прошла при поддержке компании на Кавказском инвестиционном форуме.

«Развитие энергетики напрямую связано с ростом экономик регионов, повышением их инвестиционной привлекательности. Электропотребление на Северном Кавказе увеличивается: за последние пять лет — на 22%, в ближайшие пять лет прогнозируется еще минимум 25%. Чтобы обеспечить спрос, необходимо усилить энергетическую инфраструктуру и решить проблемные вопросы, которые существуют в отрасли», — сказал Алексей Мольский.

Он отметил, что в настоящее время идет активная работа по проектам электроснабжения всесезонных туристко-рекреационных комплексов «Архыз», «Эльбрус», «Каспийский кластер», «Ведучи», агропредприятий, промышленных объектов.

Также в приоритете остается тема надежности. В магистральном комплексе компания уже выполнила несколько крупных проектов, включая строительство транзита 330 кВ «Артем — Дербент» в Дагестане (протяженность — почти 175 км), подстанции 500 кВ «Алания» и новой воздушной линии (более 253 км), которые предназначены для передачи мощности Невинномысской ГРЭС в Северо-Осетинскую, Чеченскую, Ингушскую и Дагестанскую энергосистемы. В этом году завершится реконструкция подстанции во Владикавказе.

Однако остается сложная ситуация в распределительном сетевом комплексе Северного Кавказа. Участники дискуссии отметили высокий уровень износа оборудования, что напрямую влияет на надежность, проблемы с финансированием проектов в условиях тарифных ограничений, необходимость системного решения вопроса с платежной дисциплиной потребителей. В качестве положительного примера Алексей Мольский назвал Чеченскую Республику, где уровень расчетов за электроэнергию растет.