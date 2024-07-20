Вызывает зависимость: психолог предупредила о рисках игры Hamster Kombat

Особенно опасно популярное приложение для детей до 12 лет.

Стремительно набирающая популярность игра Hamster Kombat формирует зависимость, сужает круг интересов человека, снижает работоспособность и вызывает перепады настроения — от плаксивости к вспышкам раздражения. Об этом медицинский психолог Ксения Дементьева предупредила в интервью РИА Новости.

«На первых этапах трудно отметить заметное влияние. Но после формирования зависимости все мысли заняты только ожиданием удовлетворения от игры», — пояснила она.

Особенно опасна игра для детей до 12 лет, подчеркнула специалист. По ее словам, сначала интерес к игре подогревается стремлением стать частью значимой социальной группы, например, обсуждать с одноклассниками свои достижения. При этом элементарные задачи, которые предлагается выполнять в игре, создают ощущение удовлетворения и легкости.

В дальнейшем зависимость развивается на основе желания достичь именно этих ощущений. Тем более что заходить в игру требуется регулярно и в итоге не думать о ней становится практически невозможно.

Если у человека не сформированы адаптивные способы снятия стресса в виде каких-то хобби, прогулок, общения с друзьями, занятий спортом, то риск возникновения зависимости повышается, так как игра становится единственным способом освободиться от напряжения, предупредила Дементьева.

Быстрее всего, по ее словам, зависимость развивается у детей, поскольку они в силу возраста не обладают достаточными навыками самоконтроля. Повышенному риску подвержены также подростки — из-за стресса на фоне учебы и подготовки к экзаменам.

В дальнейшем, добавила психолог, зависимость может оформиться в защитный механизм психики в целом. Это значит, что человек продолжит испытывать интерес только к сфере азартных игр, но это будут уже не безобидные приложения, а более опасные развлечения.

Председатель Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков накануне призвал запретить в России игру Hamster Kombat. По мнению депутата, игра негативно сказывается на пользователях, представляет собой завуалированную форму мошенничества и основана на манипулировании и использовании психологии граждан.

По словам Аксакова, Hamster Kombat обманывает пользователей — в особенности тех, кто не готов трудиться и мечтает достичь богатства с минимумом усилий, просто «тапая хомяка».

Суть приложения Hamster Kombat — безостановочно нажимать («тапать») на картинку хомяка, зарабатывая при этом монетки. Внутреннюю валюты игры создатели обещают позже перевести в криптовалюту.

Ранее 5-tv.ru рассказал, в чем подвох популярной игры Hamster Kombat с точки зрения криптовалютного аналитика и маркетолога.