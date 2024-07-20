Мария Аронова рассказала, где находится после информации о госпитализации

Артистка отреагировала на слухи о ее ухудшающемся состоянии здоровья.

Народная артистка Российской Федерации Мария Аронова опровергла появившиеся слухи о своей экстренной госпитализации. Об этом она рассказала в беседе с журналистами портала NEWS.ru.

По словам знаменитой артистки театра и кино, сейчас она находится дома. Информацию о госпитализации Аронова назвала журналистской «уткой».

«Если человек попал в больницу, то почему вы мне звоните, ребят, если бы я вдруг туда попала. Вы считаете, что можно звонить в больницу человеку? И что узнавать-то?», — отреагировала на слухи актриса.

Недавно в Сети появилась информация, что Мария Аронову госпитализировали в Боткинскую больницу. Якобы у знаменитой актрисы диагностировали ряд осложнений кроме основного заболевания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Народного артиста РФ Андрея Мартынова экстренно госпитализировали в Москве. По данным источника, 78-летнему актеру стало плохо еще утром 13 июля. Он жаловался на боли в сердце и проблемы с дыханием.