Семь мирных жителей Шебекино пострадали в результате обстрела ВСУ

Семь жителей города Шебекино в Белгородской области получили ранения при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Город Шебекино подвергся обстрелу ВСУ. Ранены семь мирных жителей. Четверо пострадавших получили различные осколочные ранения в результате прямого попадания снаряда на территорию промышленного предприятия, еще одна женщина пострадала в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный дом», — говорится в Telegram-канале главы региона.

Гладков добавил, что в городе в результате обстрела украинских боевиков повреждены стены и окна в двух многоквартирных домах. Серьезно пострадали две квартиры. В одном из домов загорелся газопровод, но пламя быстро погасили.

Кроме того, были повреждены производственное здание и спецтехника на территории одного из предприятий, два коммерческих объекта и четыре автомобиля.

Ранее ВСУ обстреляли сразу семь населенных пунктов Белгородской области, повредив жилые дома, сельскохозяйственную технику и автомобили местных жителей.

Беспилотники нанесли удар по пригороду хутора Михайловка, селам Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Вознесеновка, Муром и Старый Хутор.

Больше всего пострадал Муром, где один жилой дом оказался полностью разрушен. В других населенных пунктах в строениях были повреждены крыши, окна, заборы. Один из снарядов попал в комбайн, другой — в склад стройматериалов.

Ранее 5-tv.ru рассказал подробности удара ВСУ по детской площадке в Шебекино.