Точно видели, кого атакуют: подробности удара ВСУ по детской площадке в Шебекино

Боевики ВСУ ударили прямо по детской площадке в белгородском Шебекино. Пятеро ребят получили ранения. Одного из них отправили на лечение в Москву, еще один сейчас в реанимации. Следуя излюбленной тактике, боевики намеренно били точно по детям и эту атаку в российском МИД уже назвали терактом.

Всего же за сутки, по данным губернатора, в регионе пострадали 30 человек, один погиб. Корреспондент «Известий» Владислав Харченко рассказал подробности с места.

Украинские боевики — а после того, что они сделали в Шебекино, иначе их не назвать — не могли не знать, на кого направляют свой тяжелый ударный дрон «Баба-Яга». У этого беспилотника прекрасная оптика, в которую отлично было видно, что это — двор обычного жилого дома. На площадке — сплошь дети.

Осколки снаряда разлетелись на детскую площадку, где ребята играли в футбол. Посекло сетку, толстый металл. На месте случившегося осталась окровавленная футболка ребенка, получившего серьезные ранения.

Все, кто в этот момент были в квартирах, тут же бросились на помощь. Большая удача, что рядом оказался детский врач. Илья сделал все, чтобы последствия ранений для детей не стали фатальными.

«Я находился дома, был сильный хлопок. Потом я выскочил на балкон, услышал детский крик. Выбежал, увидел мальчика, начали оказывать помощь. Я просто делал свою работу и все — помогать людям больным», — говорит врач-педиатр Илья.

В этот день Шебекино подвергся сразу двум крупным обстрелам. Днем по городу ударили кассетными боеприпасами. В одном из кварталов снаряд прилетел прямо на балкон. Стекла выбиты, во дворе — десятки разбитых машин.

Воронками от кассетных боеприпасов в Шебекино усыпаны почти все кварталы. ВСУ бьют целенаправленно по мирным. Только за один день повредило больше 20 автомобилей.

«Когда сирена началась, посыпались „кассеты“. Я сестру забрал, в ванну сели. Когда беспилотники летают, он в небе жужжит, а его не видно. Ночью особенно страшно: окна открыты, жужжит где-то», — рассказывает житель Шебекино Глеб Уваров.

В приграничном селе Ржевка погиб мирный житель. По его машине прицельно ударили дроном. И опять ВСУ точно не могли не видеть, что это — гражданский автомобиль. И рядом никаких военных объектов. Только за вчерашний день из-за террористических атак ВСУ были ранены 30 человек.