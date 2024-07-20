Пять российских туристов пострадали после утечки газа в отеле в Турции

Пять граждан России пострадали в результате утечки газа в отеле в Турции. Об этом представители посольства РФ в Турции рассказали корреспонденту 5-tv.ru.

«Пострадало пять россиян. Они были направлены в больницу, где им оказали необходимую помощь», — сказано в сообщении.

Происшествие случилось в четверг, 18 июля, из-за водонагревательного бойлера. Он сломался и дал утечку газа, которую не смогли обнаружить вовремя. О случившемся стало понятно лишь после ухудшения самочувствия туристов, которых незамедлительно госпитализировали после обращения за помощью.

Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Все пять человек были выписаны из больницы и переселены в другие комнаты в отеле. Россияне не жалуется на свое состояние, оно стабильно хорошее.

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