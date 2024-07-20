Сдал назад: Макрон отказался купаться в Сене перед Олимпиадой

В Елисейском дворце заверили, что президент не отрекается от своего обещания и обязательно выполнит его «когда-нибудь».

Президент Франции Эммануэль Макрон по-прежнему планирует искупаться в Сене, но «не обязательно» до Олимпийских игр в Париже. Об этом заявили в канцелярии Елисейского дворца, давая понять, что заплыв Макрона в ближайшее время не состоится.

«Он не объявлял, что собирается плавать перед Олимпиадой, он объявил, что собирается плавать (когда-нибудь — Прим. ред.), и он всегда выражал эту уверенность. У него не обязательно будет возможность сделать это до Игр», — цитирует пресс-секретаря президента Le Monde.

Представитель Макрона отметил, что глава государства не назначал конкретную дату своего купания в Сене, но у него «будет возможность поплавать, когда он будет в состоянии это сделать».

Президент Франции еще в феврале пообещал искупаться в главной реке Парижа, чтобы подтвердить качество проведенных властями масштабных работ по ее очистке и возможность организации соревнований на открытой воде в ходе Олимпиады.

Пока вместо Макрона в мутную воду Сены на прошлой неделе окунулись министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера и мэр Парижа Анн Идальго. Первая после этого взяла больничный. По неофициальным данным, у нее выявили дизентерию.

Ранее 5-tv.ru показал, как мэр Парижа анн Идальго искупалась в Сене перед Олимпиадой.