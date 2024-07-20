«Извиняюсь на всю страну»: Слава оправдалась за насмешку над Долиной

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 66 0

Певица Слава извинилась перед Ларисой Долиной

«Извиняюсь на всю страну»: Слава оправдалась за насмешку над Долиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Знаменитость призналась, что очень любит и уважает коллегу по сцене и никогда бы не позволила себе высмеивать ее.

Певица Слава (Анастасия Сланевская) заявила, что не высмеивала народную артистку РФ Ларису Долину за то, что та отказалась принять от поклонницы цветы из-за аллергии.

Слава записала видеообращение, в котором сказала, что очень уважает и любит Долину, а история с выпадом в ее адрес — это выдумка СМИ.

«Произошла какая-то непонятная, не очень хорошая ситуация… СМИ написали, что я ее высмеяла. Ни в коем случае, никогда в жизни. Я, действительно, очень уважаю и люблю этого человека… Я просто общалась с публикой, посмеялась, что у меня нет аллергии. Я прекрасно знаю, что такое аллергия. У моей танцовщицы Любы аллергия, и когда мне дарят много цветов, я их везде прячу, чтобы ей плохо не стало», — объяснилась Слава.

Она еще раз подчеркнула, что упомянула аллергию в общении со зрителями, не имея в мыслях высмеять или упрекнуть уважаемую коллегу по сцене. Слава добавила, что готова была бы объяснить Долиной ситуацию лично, но не имеет прямых контактов с ней.

«Просто хочу на всю страну извиниться за СМИ и за то, если кто-то подумал, что какая-то дурацкая шутка у меня была», — заключила певица.

Сама Долина ранее уже отреагировала на то, что Слава ее якобы высмеяла на своем концерте.

«Я хорошо знаю эту девушку и не понимаю ее выпада такого странного. Дай Бог, чтобы она не знала, что такое аллергия», — заявила певица в комментарии 5-tv.ru на Международном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга 2024».

По словам Долиной, девушка, которая хотела подарить ей после выступления букет лилий, видимо, не знала о сильной аллергии артистки на эти цветы. Именно из-за этого Долина сочла уместным передать цветы коллеге — пианисту Олегу Окуратову.

«У меня жесточайшая аллергия на эти цветы. И все знают об этом», — рассказала Лариса Долина.

Она отметила, что в очень мягкой форме извинилась за то, что не может принять подарок.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как певица Слава начинала свою карьеру в шоу-бизнесе.

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