В душе спортсменка: Екатерина Молоховская о своей любви к экстриму

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 71 0

Екатерина Молоховская много лет занималась кайтсерфингом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Раньше актриса увлекалась кайтсерфингом.

Актриса Екатерина Молоховская долгое время занималась таким видом экстремального спорта, как кайтсерфингом. Об этом она рассказала 5-tv.ru на мероприятии по случаю запуска премиального бренда тревел-ивентов NEVEREND.

«Я любила экстремальные виды спорта до тех пор пока я не порвала крестообразную связку», — отметила Молоховская.

Актриса активно занималась кайтсерфингом — катанием на доске по воде с использованием большого воздушного змея.

Однако во время съемок Молоховская упала с лошади и получила серьезную траву, после которой пришлось забыть о таком досуге. Актриса распродала все свое приспособление.

«Я очень много путешествовала. Всегда ездила по спотам», — поделилась Молоховская.

В более молодом возрасте она посетила множество стран, где могла заниматься любимым делом. Однако теперь ей приходится себя беречь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нюша раскрыла секрет шикарного тела. За его созданием стоит масса труда. Звезда приоткрыла завесу тайны и поделилась своими главными лайфхаками и размышлениями на эту тему.

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