В душе спортсменка: Екатерина Молоховская о своей любви к экстриму
Екатерина Молоховская много лет занималась кайтсерфингом
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Раньше актриса увлекалась кайтсерфингом.
Актриса Екатерина Молоховская долгое время занималась таким видом экстремального спорта, как кайтсерфингом. Об этом она рассказала 5-tv.ru на мероприятии по случаю запуска премиального бренда тревел-ивентов NEVEREND.
«Я любила экстремальные виды спорта до тех пор пока я не порвала крестообразную связку», — отметила Молоховская.
Актриса активно занималась кайтсерфингом — катанием на доске по воде с использованием большого воздушного змея.
Однако во время съемок Молоховская упала с лошади и получила серьезную траву, после которой пришлось забыть о таком досуге. Актриса распродала все свое приспособление.
«Я очень много путешествовала. Всегда ездила по спотам», — поделилась Молоховская.
В более молодом возрасте она посетила множество стран, где могла заниматься любимым делом. Однако теперь ей приходится себя беречь.
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