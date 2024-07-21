Девять человек пострадали в результате атаки боевиков ВСУ на Шебекино

В селе Шебекино сохраняется крайне тяжелая обстановка. Там пострадали девять человек из-за обстрела Вооруженных сил Украины. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Рано утром, в 04:15, 21 июля глава региона объявил о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе. Он призвал местных жителей спуститься в подвал. Спустя некоторое время Гладков сообщил об отмене ракетной опасности, а позднее рассказал о пострадавших.

«За последние сутки у нас пострадало девять человек, одна женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации. Все остальные в больницах города Белгорода или оказана им помощь амбулаторно, они уже находятся дома», — сказал он в видеообращении.

Гладков добавил, что в Шебекино повреждены 18 частных домов и еще один полностью уничтожен. Также пострадали автомобили. В частности, 15 оказались повреждены, а два — сгорели. Гладков пообещал, что власти предоставят помощь по восстановлению и компенсации по машинам.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ребенок скончался в больнице после обстрела ВСУ села Шебекино. Он пострадал во время атаки на детскую площадку, которая произошла 11 июля. Жертвой обстрела оказался 16-летний боксер.