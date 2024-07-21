«Все шансы»: сможет ли Фадеев отобрать у Глюк'oZы права на песни

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 157 0

Адвокат Жорин: у Фадеева есть шансы лишить Глюк'oZу возможности петь его песни

«Все шансы»: сможет ли Фадеев отобрать у Глюк'oZы права на песни

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Продюсер возмутился скандальным концертом певицы в Красноярске и заявил, что ее поведение бросает тень и на его репутацию.

Продюсер Максим Фадеев может через суд лишить певицу Глюк’oZу (Наталью Чистякову-Ионову) сценического псевдонима и возможности исполнять его песни. Об этом в комментарии NEWS.ru заявил звездный адвокат Сергей Жорин.

«Думаю, у Максима Фадеева есть все шансы, поскольку он является и правообладателем, и, в целом, именно он все это придумал. Поэтому, если дело дойдет до суда, я считаю, что победа будет за Максимом», — сказал Жорин.

Фадеев ранее отреагировал на скандальный концерт Глюк’oZы в Красноярске. Продюсер заявил, что намерен подать в суд иск с требованием лишить певицу псевдонима и права на исполнение его песен. По словам Фадеева, поведение Чистяковой-Ионовой на сцене «перешло все границы», и это, в частности, затрагивает его репутацию.

Еще в апреле продюсер анонсировал в соцсетях перезапуск проекта Глюк'oZa с «оригинальным голосом и креативом». При этом Чистякова-Ионова, по словам Фадеева, не будет задействована в обновленном проекте. Продюсер подчеркнул, что Глюк'oZa — это не псевдоним одной-единственной исполнительницы, а название группы. Кроме того, творчество направлено, в первую очередь на молодую и детскую аудиторию, отметил Фадеев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Глюк'oZa шокировала общественность появлением в нетрезвом состоянии на праздничном концерте в Красноярске. Во время выступления знаменитость вела себя неадекватно и трогала себя за интимные места.

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