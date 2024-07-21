Еле говорила и трогала себя за интимные места: Глюк'oZa выступила со скандальным концертом

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 1 022 0

Глюк'oZa появилась в нетрезвом состоянии на концерте в Красноярске

Еле говорила и трогала себя за интимные места: Глюк'oZa выступила со скандальным концертом

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Местные жители поделились шокирующими кадрами с концерта.

Певица Наталья Чистякова, более известная как Глюк'oZa, шокировала общественность появлением в нетрезвом состоянии на праздничном концерте в Красноярске. Во время выступления знаменитость вела себя неадекватно и трогала себя за интимные места. Соответствующим видео поделились местные жители в социальных сетях.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Видео из открытых источников

Наталья исполнила свои хиты в честь Дня металлурга на острове Татышев. Однако сделала это в непривычной для себя манере. Звезда еле разговаривала, нелепо двигалась и не попадала в фонограмму.

«Какие вы страстные, какие вы сладкие! Вы что любите тусоваться?» — обратилась к зрителям знаменитость, слегка пошатываясь.

А после Глюк'oZa и вовсе начала трогать себя за интимные места, хотя на мероприятии присутствовало большое количество детей.

Несмотря на то, что бесплатный концерт собрал множество поклонников знаменитости, большинство из них ушли в негодовании.

«Вы мама трех детей, как они на вас после этого смотрят? Вы взрослая женщина!» — пристыдили певицу комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Глюк'oZа рассказала о своем тяжелом детстве.

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