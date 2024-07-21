Могло исполниться 90 лет: как семья Александра Ширвиндта отметила его юбилей

Родственники с близким кругом друзей актера приготовили праздничный плов в домашней обстановке.

Семья умершего народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта отметила его 90-летие. Об этом сообщил его сын Михаил в своем личном блоге.

«Отмечаем папин день рождения», — написал Михаил Ширвиндт под видео.

На нем видно, что за столом собрался самый близкий круг режиссера. Его сын приготовил плов, который когда-то готовил вместе со знаменитым отцом. Михаил отметил, что у них был блог под названием «съедобное-несъедобное», так вот свой плов он описал, как точно съедобный.

Знаменитого актера не стало за несколько месяцев до юбилея из-за сердечной недостаточности. Утрата стала очень тяжелой не только для близких, но и для всей страны. Церемония прощания состоялась в Театре сатиры, которому тот служил многие годы. Родные по-прежнему часто говорят о нем в настоящем времени, так как не смирились со смертью.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое наследие оставил Ширвиндт.