Могло исполниться 90 лет: как семья Александра Ширвиндта отметила его юбилей

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 62 0

Семья умершего Александра Ширвиндта отметила его 90-летие

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / shirvindt; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Родственники с близким кругом друзей актера приготовили праздничный плов в домашней обстановке.

Семья умершего народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта отметила его 90-летие. Об этом сообщил его сын Михаил в своем личном блоге.

«Отмечаем папин день рождения», — написал Михаил Ширвиндт под видео.

На нем видно, что за столом собрался самый близкий круг режиссера. Его сын приготовил плов, который когда-то готовил вместе со знаменитым отцом. Михаил отметил, что у них был блог под названием «съедобное-несъедобное», так вот свой плов он описал, как точно съедобный.

Знаменитого актера не стало за несколько месяцев до юбилея из-за сердечной недостаточности. Утрата стала очень тяжелой не только для близких, но и для всей страны. Церемония прощания состоялась в Театре сатиры, которому тот служил многие годы. Родные по-прежнему часто говорят о нем в настоящем времени, так как не смирились со смертью.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое наследие оставил Ширвиндт.

+17° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 89%
88.02
0.14 96.04
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:25
«Источник разнообразен»: из-за каких тяжелых недугов может болеть голова
11:09
Два человека погибли в квест-комнате в Махачкале во время пожара
11:03
Самый холодный день июля: погода в Москве резко изменилась после жары
10:52
В столице Приморья стартовал театральный фестиваль «Место силы — Владивосток»
10:34
Двойной удар: кто уговорил Байдена выйти из президентской гонки
10:17
Благоприятная обстановка: как продвигаются российские войска у Стельмаховки

Сейчас читают

Тотальное наблюдение: США приступили к применению майданных технологий в Грузии
«Грады» уничтожили вражескую БМП Маrdеr с десантом. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака