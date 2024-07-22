«Слабый»: стало известно о состоянии больного коронавирусом Байдена

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 197 0

Белый дом сообщил об улучшении состояния Байдена после заражения коронавирусом

«Слабый»: стало известно о состоянии больного коронавирусом Байдена

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP

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Президент США заявил о выходе из предвыборной гонки. Неужели все из-за здоровья?

Состояние президента США Джо Байдена, заразившегося коронавирусом, значительно улучшилось. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома со ссылкой на письмо лечащего врача лидера Штатов Кевина О’Коннора.

«Он по-прежнему испытывает слабый непродуктивный кашель и охриплость голоса, но симптомы продолжают улучшаться», — говорится в сообщении.

Кевин О’Коннор отметил, что пульс, дыхание, давление и температура полностью в норме. Байден также продолжает выполнять все свои президентские обязанности, несмотря на проблемы со здоровьем. В воскресенье Байден принял восьмую дозу препарата Paxlovid, которое является лекарством от коронавируса.

Симптомы мягкие, но возраст солидный: Байден заразился коронавирусом

Ранее, президент уже заражался коронавирусом. Это происходило в 2022 году, тогда заболевание он, видимо, подхватил от своей супруги Джилл Байден — она заболела первой. Как и президент, она дважды перенесла ковид, последний раз в 2023 году.

В воскресенье вечером стало также известно, что Байден вышел из предвыборной гонки. Однако он пообещал доработать свой текущий президентский срок до конца.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Джо Байден воспользовался своим диагнозом COVID-19, чтобы задеть своего оппонента-республиканца Дональда Трампа.

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