Молодой, высокий, в розыске: что известно о подозреваемом в убийстве экс-главы Рады Фарион

Украинцам показали ориентировку, но предостерегли их от самостоятельных попыток задержания предполагаемого преступника.

Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск подозреваемого в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион. Об этом сообщила в своем Telegram-канале украинская полиция.

«Правоохранители устанавливают личность и местонахождение мужчины, который может быть причастен к убийству Ирины Фарион», — говорится в сообщении.

По данным ориентировки, подозреваемому около 20 лет, он имеет худощавое телосложение и рост 170-180 сантиметров. В ведомстве также попросили граждан не предпринимать самостоятельных попыток для задержания похожего человека.

Покушение на Ирину Фарион было совершено во Львове на западе Украины — в нее выстрелили неподалеку от дома. Как известно, преступник был в перчатках и пользовался глушителем. Экс-депутат находилась на грани жизни и смерти, однако врачам не удалось ее спасти. Она умерла на операционном столе.

Ирина Фарион, известный украинский политик, часто делала резкие заявления в адрес русскоязычного населения Украины. Еще до начала активной фазы русско-украинского конфликта она призывала к насилию над русскими, заявляя, что украинцы должны «давать ногой в челюсть» каждому, кто говорит на «великом и могучем». В 2019 году, в эфире телеканала «ИнТБ», она назвала русскоязычных жителей Незалежной «рабами и оккупантами».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион могла быть убита из-за личной неприязни.