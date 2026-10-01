Замечена нацистская символика: кадры с Зеленским возмутили Польшу

Кадры Зеленского с нацистской символикой возмутили Польшу

Новые кадры с Зеленским, который приехал к ВСУ, могут еще больше усилить конфликт между Польшей и Украиной.

На видео заметили нацистскую символику, а также портрет Евгения Коновальца. Он пособник фашистов, главарь ОУН* — в России организация признана экстремистской и официально запрещена.

Напомним, его останки привезли из Нидерландов и демонстративно, с военными почестями, перезахоронили в Киеве. Это возмутило всю польскую политическую элиту.

В Варшаве назвали такое оскорблением памяти жертв Волынской резни. Президент Навроцкий отобрал у Зеленского орден Белого Орла. Также поляки блокировали инициативу ЕС по новому финансированию Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Львове торжественно перезахоронили Марию Федак — тещу сразу двух главарей запрещенной в России и признанной экстремистской Организации украинских националистов*. Ее прах покоился в Люксембурге, откуда его эксгумировали и перевезли на Украину.

Две дочери Марии Федак стали супругами Евгения Коновальца и Андрея Мельника. Прах обоих националистов также ранее вернули на Украину и устроили им пышные похороны.

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* — запрещенная в РФ террористическая и экстремистская организация.