Замечена нацистская символика: кадры с Зеленским возмутили Польшу

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В Варшаве вновь напомнили об оскорблении памяти жертв Волынской резни.

Фото, видео: Reuters/Kylie Cooper; 5-tv.ru

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Кадры Зеленского с нацистской символикой возмутили Польшу

Новые кадры с Зеленским, который приехал к ВСУ, могут еще больше усилить конфликт между Польшей и Украиной.

На видео заметили нацистскую символику, а также портрет Евгения Коновальца. Он пособник фашистов, главарь ОУН* — в России организация признана экстремистской и официально запрещена.

Напомним, его останки привезли из Нидерландов и демонстративно, с военными почестями, перезахоронили в Киеве. Это возмутило всю польскую политическую элиту.

В Варшаве назвали такое оскорблением памяти жертв Волынской резни. Президент Навроцкий отобрал у Зеленского орден Белого Орла. Также поляки блокировали инициативу ЕС по новому финансированию Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Львове торжественно перезахоронили Марию Федак — тещу сразу двух главарей запрещенной в России и признанной экстремистской Организации украинских националистов*. Ее прах покоился в Люксембурге, откуда его эксгумировали и перевезли на Украину.

Две дочери Марии Федак стали супругами Евгения Коновальца и Андрея Мельника. Прах обоих националистов также ранее вернули на Украину и устроили им пышные похороны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — запрещенная в РФ террористическая и экстремистская организация.

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