Замечена нацистская символика: кадры с Зеленским возмутили Польшу
В Варшаве вновь напомнили об оскорблении памяти жертв Волынской резни.
Фото, видео: Reuters/Kylie Cooper; 5-tv.ru
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Кадры Зеленского с нацистской символикой возмутили Польшу
Новые кадры с Зеленским, который приехал к ВСУ, могут еще больше усилить конфликт между Польшей и Украиной.
На видео заметили нацистскую символику, а также портрет Евгения Коновальца. Он пособник фашистов, главарь ОУН* — в России организация признана экстремистской и официально запрещена.
Напомним, его останки привезли из Нидерландов и демонстративно, с военными почестями, перезахоронили в Киеве. Это возмутило всю польскую политическую элиту.
В Варшаве назвали такое оскорблением памяти жертв Волынской резни. Президент Навроцкий отобрал у Зеленского орден Белого Орла. Также поляки блокировали инициативу ЕС по новому финансированию Украины.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Львове торжественно перезахоронили Марию Федак — тещу сразу двух главарей запрещенной в России и признанной экстремистской Организации украинских националистов*. Ее прах покоился в Люксембурге, откуда его эксгумировали и перевезли на Украину.
Две дочери Марии Федак стали супругами Евгения Коновальца и Андрея Мельника. Прах обоих националистов также ранее вернули на Украину и устроили им пышные похороны.
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* — запрещенная в РФ террористическая и экстремистская организация.
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