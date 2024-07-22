Фото ребенка и QR-код: в России могут изменить форму свидетельства о рождении

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 78 0

Депутат Хамзаев предложил добавить фото ребенка в свидетельство о рождении

Фото ребенка и QR-код: в России могут изменить форму свидетельства о рождении

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Какие новшества ждут первый в жизни официальный документ?

В свидетельство о рождении ребенка могут добавить фотографию малыша, а данные перенести на портал «Госуслуги». С таким предложением выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Он уже направил соответствующее обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

«Считаю, что в свидетельстве о рождении должна быть как минимум фотография ребенка, с изменениями в три, семь, десять лет», — приводит мнение депутата РИА Новости.

Кроме того, по мнению Хамзаева, документу требуется новый дизайн, чтобы его было сложнее испортить, и его электронный формат на портале «Госуслуги», который будет представлен в виде QR-кода. Также депутат предложил поменять название документа со свидетельства о рождении на метрическое свидетельство.

По мнению политика, таким образом можно повысить безопасность ребенка, в том числе во время поездок — будет крайне сложно подменить малыша в поездах или аэропортах. Депутат намерен реализовать проект до конца 2024-го, который объявлен Владимиром Путиным Годом семьи.

Ранее 5-tv.ru писал, как депутаты Госдумы обсудили возможность отмены ЕГЭ в России.

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