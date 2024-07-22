Убедительная победа: суд вынес решение по делу Киркорова и Успенской
Киркоров победил Успенскую в суде и добился компенсации за оскорбления
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
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Конфликт звезд длился несколько месяцев.
Нашумевший конфликт между певцом Филиппом Киркоровым и артисткой Любовью Успенской наконец-то завершился в пользу поп-короля. Как сообщает корреспондент 5-tv.ru, Успенская, назвавшая коллегу «женоненавистником», обязана будет выплатить тому 280 тысяч 676 рублей в течение десяти дней.
Такое решение вынес Замоскворецкий районный суд по делу о защите чести и достоинства Филиппа Бедросовича.
Судья посчитал, что в интервью блогеру Алене Жигаловой с YouTube-канала «Алена, блин!» Успенская позволила себе оскорбить поп-музыканта, заявив, что тот ненавидит женщин и лишь делает вид, что дружит с людьми.
Помимо выплат, суд также постановил удалить вызвавшее резонанс интервью из всех социальных сетей и площадок. С самой же Аленой Жигаловой Киркоров недавно заключил мировое соглашение.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что организаторы выступления Глюк’оZы в Красноярске подадут на нее в суд.
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