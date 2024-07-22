Краснов поддержал синхронизацию с КНДР усилий в борьбе с актуальными вызовами

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 46 0

Глава Генеральной прокуратуры РФ предложил установить постоянный обмен законодательными документами и информацией.

Фото, видео: Генеральная прокуратура РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Усилия по противодействию с транснациональной преступностью и иными актуальными вызовами следует синхронизировать России и Северной Корее. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов в ходе встречи с заместителем председателя президиума Верховного народного собрания КНДР Кан Юн Соком, сообщает пресс-служба ведомства.

В целях достижения поставленной задачи, глава российской Генпрокуратуры предложил установить постоянный обмен законодательными документами и информацией о наиболее эффективных методах их применения.

«Убежден, что совместными усилиями нам удастся эффективно противостоять международной криминальной деятельности, а отношения России и КНДР по самому широкому спектру вопросов продолжат укрепляться в духе взаимного уважения и поддержки независимого внешнеполитического курса», — заявил Краснов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Краснов и генпрокурор КНДР подписали соглашение о сотрудничестве.

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