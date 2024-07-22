Мэр Москвы рассказал об инвестициях в проекты КРТ

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 24 0

В качестве примера Собянин привел проект создания благоустроенного микрорайона в промзоне.

Мэр Москвы рассказал об инвестициях в проекты КРТ

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Инвестиции в проекты комплексного развития территорий в Москве составят 17,3 трлн рублей, прогнозирует мэр города Сергей Собянин.

«Вместе с инвесторами построим больше 52 млн кв. метров недвижимости, включая новые производства, жилье, в том числе для программы реновации», — отметил градоначальник.

В качестве примера Собянин привел проект создания благоустроенного микрорайона в промзоне «Грайвороново» в Нижегородском районе — недалеко от станций МЦК «Новохохловская» и МЦД-2 Калитники. Сейчас там расположены склады.

«В целом все проекты КРТ дадут городу больше 763 тыс. рабочих мест», — написал мэр в своем Telegram.

На сегодня число проектов комплексного развития территорий в Москве достигло 236. «Больше 80% проектов КРТ расположены рядом с крупными транспортными объектами. Они сделают кварталы доступными и привлекательными», — пояснил Собянин.

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