Путин присвоил певцу SHAMAN звание заслуженного артиста России

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 136 0

Ярослав Дронов заполучил всенародную любовь после выхода песни под названием «Я Русский».

Путин присвоил певцу SHAMAN звание заслуженного артиста России

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания заслуженного артиста РФ популярному автору и исполнителю Ярославу Дронову, более известному под псевдонимом SHAMAN. Об этом стало известно из соответствующего документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«Присвоить почетные звания: заслуженный артист Российской Федерации <…> Дронову Ярославу Юрьевичу — артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза)», — говорится в сообщении.

Недавно SHAMAN выступил с концертом возле стен посольства США в Москве на Новинском бульваре. Он исполнил, в том числе одну из самых знаменитых своих композиций «Я русский». Артист организовал митинг, чтобы дать мощный ответ на блокировку его YouTube-канала.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что SHAMAN связал свой концерт у посольства США с решением Джо Байдена выйти из предвыборной гонки.

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