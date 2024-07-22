«Служу России!» — SHAMAN связал свой концерт у посольства США с решением Байдена

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 1 428 0

SHAMAN выступил у посольства США незадолго до решения Байдена выйти из гонки

«Служу России!» — SHAMAN связал свой концерт у посольства США с решением Байдена

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Артист недавно устроил митинг у здания американского диппредставительства в Москве в ответ на блокировку его YouTube-канала.

Автор и исполнитель песен Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, отреагировал на выход действующего лидера США Джо Байдена из президентской гонки. Своим мнением о ситуации он поделился в Telegram-канале.

Недавно SHAMAN выступил с концертом возле стен посольства США в Москве на Новинском бульваре. Он исполнил, в том числе одну из самых знаменитых своих песен «Я русский».

«Родные, мы спели „Я РУССКИЙ“ у посольства США. Байден снялся с президентской гонки. Служу России!» — написал SHAMAN.

Артист организовал митинг чтобы дать мощный ответ на блокировку его YouTube-канала. Ранее в своем Telegram-канале артист написал, что его аккаунт на видеохостинге был заблокирован, потому что он — русский.

Известно, что SHAMAN подпал под санкции Европейского союза. В конце июня песни SHAMAN исчезли из стримингового сервиса Spotify.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что у SHAMAN летом состоится дебютный концерт.

+17° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 89%
88.02
0.14 96.04
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:25
«Источник разнообразен»: из-за каких тяжелых недугов может болеть голова
11:09
Два человека погибли в квест-комнате в Махачкале во время пожара
11:03
Самый холодный день июля: погода в Москве резко изменилась после жары
10:52
В столице Приморья стартовал театральный фестиваль «Место силы — Владивосток»
10:34
Двойной удар: кто уговорил Байдена выйти из президентской гонки
10:17
Благоприятная обстановка: как продвигаются российские войска у Стельмаховки

Сейчас читают

Тотальное наблюдение: США приступили к применению майданных технологий в Грузии
«Грады» уничтожили вражескую БМП Маrdеr с десантом. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака