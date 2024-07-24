«Каша во рту»: главный невролог Минздрава назвал три основных симптома инсульта

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Невролог Шамалов: «каша во рту» — один из основных симптомов инсульта

«Каша во рту»: главный невролог Минздрава назвал три основных симптома инсульта

Фото: www.globallookpress.com / © IMAGO/Zoonar.com/Thamrongpat The

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Как по внешним признакам понять, что человеку срочно нужна медицинская помощь?

Инсульт можно определить всего по трем внешним симптомам. Увидев их у человека, нужно срочно вызывать скорую помощь. Об этом пишет KP.RU, цитируя главного невролога Минздрава Николая Шамалова.

Так, первый симптом — внезапно ослабевшая рука и (или) нога с одной стороны тела. Например, человек может неожиданно выронить ручку, стакан, у него может повиснуть рука.

Второй симптом — нарушение речи. Человек начинает нечетко, неразборчиво говорить — то, что называют «кашей во рту».

Третий симптом — перекос лица. Чаще всего при этом опускается бровь, уголок глаза или рта.

«До приезда скорой очень важно соблюдать „правило НЧР“ — „ничего через рот“. Это означает, что человеку с подозрением на инсульт ни в коем случае нельзя давать пить, принимать какие-либо лекарства, пищу и тому подобное», — подчеркнул Шамалов.

Он пояснил, что при инсульте у большинства пациентов нарушается глотание, из-за чего вода, таблетки или пища попадают в легкие. В дальнейшем это приводит к аспирационной (вызванной попаданием содержимого рта в дыхательные пути. — Прим. ред.) пневмонии — тяжелому осложнению, представляющему угрозу жизни.

Как сохранить мозг здоровым

Есть несколько «золотых» правил сохранения работоспособности мозга. В первую очередь рекомендуется больше двигаться, так как хорошее кровообращение — это залог здоровья мозга.

Также необходимо регулярно проходить диспансеризацию, чтобы держать под контролем давление, уровень холестерина и глюкозы в крови. От этих показателей зависит состояние сосудов в мозге.

Кроме того, мозг нужно тренировать, осваивая новые знания и навыки. Это создаст когнитивный резерв, снижающий угрозу деградации мозга.

Наконец, крайне важно высыпаться, чтобы давать мозгу восстанавливаться.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие симптомы указывают на образование тромба в мозге.

+25° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
87.30
-0.48 95.46
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
Подрыв машины во дворе на севере Москвы: главное к этому часу
11:52
«Филя, возьмешь мелочью?» — Успенская обратилась к Киркорову после решения суда
11:41
Осенний призыв: кто может получить IT-отсрочку от срочной службы
11:35
Французские спецслужбы заявили, что поймали российского шпиона
11:17
«Каша во рту»: главный невролог Минздрава назвал три основных симптома инсульта
11:14
«Даст отмашку»: на какой страшный шаг способна пойти Камала Харрис

Сейчас читают

Покушение на Трампа и «теория Заговора»
Российские Су-25 ударили по подразделениям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
«Смерть бабушки, травля продюсера, панические атаки»: Глюкоза объяснила странное поведение на концерте
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака