«Каша во рту»: главный невролог Минздрава назвал три основных симптома инсульта

Как по внешним признакам понять, что человеку срочно нужна медицинская помощь?

Инсульт можно определить всего по трем внешним симптомам. Увидев их у человека, нужно срочно вызывать скорую помощь. Об этом пишет KP.RU, цитируя главного невролога Минздрава Николая Шамалова.

Так, первый симптом — внезапно ослабевшая рука и (или) нога с одной стороны тела. Например, человек может неожиданно выронить ручку, стакан, у него может повиснуть рука.

Второй симптом — нарушение речи. Человек начинает нечетко, неразборчиво говорить — то, что называют «кашей во рту».

Третий симптом — перекос лица. Чаще всего при этом опускается бровь, уголок глаза или рта.

«До приезда скорой очень важно соблюдать „правило НЧР“ — „ничего через рот“. Это означает, что человеку с подозрением на инсульт ни в коем случае нельзя давать пить, принимать какие-либо лекарства, пищу и тому подобное», — подчеркнул Шамалов.

Он пояснил, что при инсульте у большинства пациентов нарушается глотание, из-за чего вода, таблетки или пища попадают в легкие. В дальнейшем это приводит к аспирационной (вызванной попаданием содержимого рта в дыхательные пути. — Прим. ред.) пневмонии — тяжелому осложнению, представляющему угрозу жизни.

Как сохранить мозг здоровым

Есть несколько «золотых» правил сохранения работоспособности мозга. В первую очередь рекомендуется больше двигаться, так как хорошее кровообращение — это залог здоровья мозга.

Также необходимо регулярно проходить диспансеризацию, чтобы держать под контролем давление, уровень холестерина и глюкозы в крови. От этих показателей зависит состояние сосудов в мозге.

Кроме того, мозг нужно тренировать, осваивая новые знания и навыки. Это создаст когнитивный резерв, снижающий угрозу деградации мозга.

Наконец, крайне важно высыпаться, чтобы давать мозгу восстанавливаться.

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