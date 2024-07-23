Захватившему заложников в ростовском СИЗО вынесли приговор за участие в ИГ*

Южный окружной военный суд вынес приговор Малику Гандалоеву, захватившему заложников в СИЗО Ростова-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Гандалоева осудили по статье об участии в запрещенной террористической организации Исламское государство* (ИГ*), а также за хранение и изготовление взрывчатых веществ.

«Суд постановил признать Гандалоева виновным в совершении преступлений и назначить ему 20 лет колонии», — огласил окончательный приговор судья.

Отбывать наказание Гандалоев будет в исправительной колонии строгого режима, первые четыре года он проведет в тюрьме. Также он должен выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. При этом обвинение просило суд приговорить его к 22 годам лишения свободы, а также оштрафовать на 600 тысяч рублей. Ранее Гандалоев полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В середине июня 2024 года в СИЗО-1 Ростова-на-Дону шестеро заключенных сбежали из своих камер и захватили заложников. В ходе штурма силовиками были ликвидированы пятеро захватчиков, которые действовали от лица ИГ. Шестой преступник, Гандалоев, был ранен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гандалоев признался в участии в запрещенной группировке.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России