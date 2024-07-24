Рыболовецкое судно с россиянами на борту затонуло в Атлантике
По предварительным данным, шесть человек погибли, семеро числятся пропавшими без вести.
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/P. Frischknecht
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Рыболовецкое судно затонуло в Атлантике. Среди членов экипажа были россияне. Об этом пишет газета The Guardian.
В статье указано, что не менее шести человек погибли. Еще семеро числятся пропавшими без вести. Случилось крушение судна в южной части Атлантического океана.
Сообщается также, что спастись сумели 14 человек, которые перебрались на спасательные плоты. Их подобрали прибывшие на помощь суда.
На борту находились, в том числе, россияне. Их точное количество не уточняется. Пока неизвестно, есть ли среди них погибшие и пропавшие без вести.
37%
-0.48 95.46
-0.30
Нашли ошибку?