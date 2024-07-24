«Простые вычисления»: как рассчитать год удачного замужества

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 7 294 0

Дата рождения может рассказать о человеке практически все.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Val Thoermer; 5-tv.ru

В дате рождения содержится абсолютно вся информация о человеке, в том числе и ответ на вопрос, когда женщина выйдет замуж. О магии чисел рассказала 5-tv.ru нумеролог Анастасия Крючкина.

Эксперт объяснила, что человек живет девятилетками, то есть циклами из девяти лет. И в каждой девятилетке есть личный год. От одного до девяти. Среди них есть самые благоприятные года для того, чтобы выйти замуж. Их можно вычислить самому.

«Давайте произведем простые вычисления. Итак, нам нужно взять дату рождения и поменять год рождения на тот год, в котором последний раз был День рождения. <…> И дальше складываем все числа до простого: от одного до девяти», — объясняет нумеролог.

То есть нужно сложить все числа, которые есть в образовавшейся дате. Затем цифры из получившейся суммы также нужно сложить, если их несколько. Так можно узнать номер личного года и понять, благоприятен ли нынешний год для замужества.

«Какие личные года благоприятны для того, чтобы выйти замуж. Это личные года под номером два и шесть. <…> Это благоприятнейший период, чтобы выйти замуж, получить предложение руки и сердца или же зачать ребенка. А если у вас получились цифры один, три или пять, то это года, когда нужно открываться всему новому, нужно путешествовать, общаться», — рассказывает Крючкина.

Если же личный год получился под номером четыре, то этот год подразумевает работу и приложение усилий. Год под номером семь говорит о том, что нужно повышать свою квалификацию.

«Если у вас получился личный год под номером восемь, то это год, когда можно немножечко расслабиться и с благодарностью принимать все, что идет в вашу жизнь. Личный год под номером девять, который завершает девятилетний цикл — это год завершающих процессов, когда нужно отпускать из своей жизни людей, места, место работы, жилья», — рассказала нумеролог.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что пророчит молодоженам свадьба в полузеркальную дату 24 июля 2024.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

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