Заложивший взрывчатку в машину военного в Москве мог приехать на такси

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 260 0

Правоохранители проводят обыски в предполагаемой машине.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Человек, который заложил взрывчатку в автомобиль военного на севере Москвы, мог приехать к его дому на такси. Такое предположение высказал источник 5-tv.ru.

Сейчас правоохранители проводят обыски машины такси недалеко от места инцидента. На этом авто, вероятно, приехал во двор человек, который установил взрывчатое устройство.

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Взрыв машины Toyota Land Cruiser произошел на парковке возле жилого дома на севере Москвы утром 24 июля. В результате у мужчины оторвало конечности. Также пострадала женщина, ее госпитализировали с рваными ранами лица. Позднее выяснилось, что в авто, предварительно, находились военнослужащий и его жена.

По версии МВД России, прогремевший взрыв был не случайный. В машину могли подложить неустановленное взрывное устройство. Следственный комитет также возбудил уголовное дело и начал расследование преступления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о взрыве машины в Москве. Пострадавший с супругой судились с крупной компанией незадолго до случившегося.

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