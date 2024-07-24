Заложивший взрывчатку в машину военного в Москве мог приехать на такси

Человек, который заложил взрывчатку в автомобиль военного на севере Москвы, мог приехать к его дому на такси. Такое предположение высказал источник 5-tv.ru.

Сейчас правоохранители проводят обыски машины такси недалеко от места инцидента. На этом авто, вероятно, приехал во двор человек, который установил взрывчатое устройство.

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Взрыв машины Toyota Land Cruiser произошел на парковке возле жилого дома на севере Москвы утром 24 июля. В результате у мужчины оторвало конечности. Также пострадала женщина, ее госпитализировали с рваными ранами лица. Позднее выяснилось, что в авто, предварительно, находились военнослужащий и его жена.

По версии МВД России, прогремевший взрыв был не случайный. В машину могли подложить неустановленное взрывное устройство. Следственный комитет также возбудил уголовное дело и начал расследование преступления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о взрыве машины в Москве. Пострадавший с супругой судились с крупной компанией незадолго до случившегося.