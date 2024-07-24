Собянин поздравил москвичей — победителей конкурса «Большая перемена»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 14 0

Награды получили и педагоги-наставники, уточнил мэр Москвы.

Собянин поздравил москвичей — победителей конкурса «Большая перемена»

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» от «Движения первых» победили 19 московских школьников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин 24 июля в Telegram-канале.

«От души поздравляю победителей. Вы молодцы! Пусть новые успехи не заставят себя долго ждать!» — написал столичный градоначальник.

Финал проходил в Международном детском центре «Артек» в Крыму c участием 700 ребят из 68 регионов России, среди них столицу представили 53 ученика 5–7-х классов.

Собянин напомнил, что в конкурсе «Большая перемена» оценивается не академическая успеваемость школьников, а важные адаптивные навыки: творческое мышление, организаторские способности, умение работать в команде, способность находить нестандартные решения.

Общей темой всех этапов состязаний стала семья. Ребята боролись за главный приз — «Путешествие мечты» на поезде, которое пройдет по маршруту, соединяющему две молодежные столицы — Москву и Владивосток.

Награды получили и педагоги-наставники, уточнил мэр Москвы.

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