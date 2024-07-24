Собянин рассказал о решениях президиума правительства Москвы

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 24 0

По словам мэра, претендовать на получение премии «Вызов» смогут инженеры, ученые и изобретатели за достижения в своих профессиональных областях.

Собянин рассказал о решениях президиума правительства Москвы

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

В ходе заседания президиума правительства Москвы мэр столицы Сергей Собянин поддержал проведение ежегодной национальной премии в области будущих технологий «Вызов». Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

По словам мэра, претендовать на получение премии «Вызов» смогут инженеры, ученые и изобретатели за достижения в своих профессиональных областях.

Кроме того, на заседании президиума правительства Москвы были одобрены планы строительства делового и многофункционального комплексов в Можайском районе столицы.

Как рассказал Сергей Собянин, эти объекты будут построены в рамках программы создания мест приложения труда, которая активно реализуется в Москве.

Также, рассказал мэр Москвы, президиум правительства города принял решение о наименовании двух городских объектов, названных в честь деятелей российской науки и культуры. «В Москве появятся проспект Славского и улица Лиозновой», — сообщил Сергей Собянин.

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