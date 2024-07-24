«Пыталась объехать фуру»: турецкий байкер раскрыл подробности гибели МотоТани

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 233 0

DHA: мотоциклист Обут заявил, что МотоТаня сама виновата в своей смерти

«Пыталась объехать фуру»: турецкий байкер раскрыл подробности гибели МотоТани

Фото: Instagram* / tanechkaozolina

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Татьяну Озолину знали как ту самую девушку на красном мотоцикле, танцующую в пробке.

Турецкий байкер Онур Обут, вместе с которым россиянка Татьяна Озолина (МотоТаня) попала в смертельную аварию, заявил, что причиной случившегося стала ее ошибка при обгоне. Слова мотоциклиста передает DHA.

«Между мотоциклами Обута и Озолиной вклинилась фура. (Как утверждает Обут — Прим. ред.), Озолина попыталась объехать фуру и неправильно совершила обгон, вследствие чего ее мотоцикл врезался сзади в мотоцикл Обута», — цитирует очевидца трагедии издание.

Группа из трех мотоциклистов выдвинулась в сторону Миласа. Вместе с Озолиной и Обутом ехал мотоциклист Сергей Хадриков, который по дороге немного отстал от байкеров. По информации DHA, он подтвердил версию Обута.

Татьяна Озолина вела YouTube-канал под ником МотоТаня, который насчитывает порядка двух миллионов подписчиков. За пару дней до трагедии она опубликовала в социальной сети пост, в котором рассказала о намерении «покорить Турцию». Однако 22 июля россиянка попала в аварию на мотоцикле. От полученных травм МотоТаня скончалась на месте.

Ранее 5-tv.ru рассказал о реакции отца МотоТани на смерть дочери.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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