Пока Брутян с ребенком: Прилучного застали за попыткой поцеловать другую женщину

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 62 0

Попытка Павла Прилучного поцеловать МАрию Горбань попала на видео

Пока Брутян с ребенком: Прилучного застали за попыткой поцеловать другую женщину

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Предыдущий брак звезды распался, в том числе, из-за измены. Неужели жизнь его ничему не учит?

Женатый актер Павел Прилучный пытался поцеловать актрису Марию Горбань. Об этом стало известно после появления соответствующей видеозаписи в Сети. Сайт 7Дней.ru показ кадры.

Звезда отдыхает на Мальдивах с супругой Зепюр Брутян и детьми. Она делась в своем блоге, что очень ждала этого момента и несколько суток не спала, чтобы собрать всех домочадцев в путешествие.

Павел, по всей видимости, проводил время сборов куда интереснее. На попавших в Сеть кадрах он пританцовывает в рваных джинсах с Горбань, которая стоит в облегающем белом костюме, обтягивающем все части тела. В конце ролика пара тянется друг к другу губами.

«Это намек на что?» — спросил один из подписчиков.

Примечательно, что предыдущий брак Прилучного распался, в том числе из-за его измены. Актриса и его коллега по сериалу «Закрытая школа» Агата Муцениеце, которая родила ему детей, не смогла простить такой подлости от мужа и решила уйти. Артистка также рассказывала, что подвергалась агрессии со стороны экс-супрга.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Алана Мамаева обругала экс-супруга за маленькие алименты.

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