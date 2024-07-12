«Мог бы все отправить»: Алана Мамаева обругала экс-супруга за маленькие алименты

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 3 0

Павел Мамаев платит экс-супруге Алане алименты в десять тысяч рублей

«Мог бы все отправить»: Алана Мамаева обругала экс-супруга за маленькие алименты

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Известный футболист выплачивает бывшей семье всего десять тысяч рублей, зато регулярно.

Экс-супруга футболиста Павла Мамаева — Алана Мамаева — призналась, что получила всего один миллион рублей от бывшего, который выиграл реалити-шоу и получил приз в десять миллионов рублей. Она также пожаловалась, что спортсмен платит ей маленькие алименты на воспитание их общей дочери Алисы.

«Хочу его похвалить, миллион рублей он отправил на алименты Алисе. Мог бы все отправить, но не отправил. Павел регулярно платит алименты — десять тысяч рублей каждый месяц», — рассказала модель в интервью для шоу «Алена, Блин».

При этом Алана не скрывает, что она вполне меркантильна. Ведь в многолетнем браке с футболистом она прощала ему все: от измен до дебошей в общественных местах. Получается, что ради «кормушки».

Футболист и модель развелись в 2021-м году после восьми лет семейной жизни. По одной из версий, футболист бросил жену и ушел к ее подруге. Также, по словам Аланы, муж регулярно изменял ей, в чем не стеснялся ей признаваться. На вопрос, любит ли он любовницу, он запросто отвечал, что любит обеих.

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