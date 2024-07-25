«Я не устаю и думаю»: первый носитель импланта Neuralink рассказал о своем опыте

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 58 0

Первый человек с имплантом Neuralink остается активным до 17 часов в день

«Я не устаю и думаю»: первый носитель импланта Neuralink рассказал о своем опыте

Фото: Zuma / ТАСС

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Первый человек с искусственным имплантом мозга был парализован семь лет назад. Но сейчас его жизнь сильно изменилась.

Первый в мире носитель мозгового импланта Neuralink Ноланд Арбо пользуется им до десяти часов в день и никогда не жалуется на усталость. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Я не устаю и думаю… я хочу пользоваться им (имплантом Neuralink — Прим. ред.) все время», — поделился Арбо.

По словам мужчины, однажды ночью он долго не мог уснуть, поэтому встал и начать играть. Он провел без сна 17 часов и лег в постель только ближе к полуночи следующего дня. По словам Арбо, этот случай был исключением, однако каждый день он использует возможности импланта до десяти часов.

Семь лет назад с Арбо произошел несчастный случай, в результате которого он был парализован. В январе 2024 года разработчики Neuralink вживили ему мозговой имплант. Это устройство по беспроводной связи передает сигналы головного мозга пациента компьютеру. Как заявила компания, технология должна помочь людям с проблемами движения обрести возможность функционировать вновь и делать это буквально «силой мысли».

По словам собеседника агентства, со временем взаимодействие с имплантом выходит на новый уровень. Теперь он лишь представляет то, что хочет сделать в своей голове, имплант получает мозговые сигналы и заставляет его тело производить эти самые «воображаемые движения».

Ранее 5-tv.ru передавал слова американского предпринимателя Илона Маска, который заявил, что в будущем люди будут пользоваться не телефонами, а вживленными в мозг имплантами.

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