Без срока давности: как российские следователи раскрывают преступления прошлых лет

Секрет успеха — тонкая работа криминалистов в сочетании с аналитическим подходом.

Сегодня в России отмечают свой профессиональный праздник сотрудники и ветераны органов следствия. Это те, кто ежегодно раскрывает десятки дел давно минувших лет, доказывая, что для настоящих профессионалов не существует срока давности.

Как им это удается? В тонкости мастерства российских следователей погрузился корреспондент «Известий» Михаил Емелин.

Это уголовное дело — одна из реликвий архива столичного Следственного комитета. История убийства почти 30-летней давности. Многих свидетелей уже нет в живых, поэтому приходиться искать зацепки в показаниях, записанных от руки в день трагедии.

«Правый был одет во все темное, а другой — в спортивный костюм и черную шапочку. Представляете, на тот момент, мне кажется, все были примерно так одеты. Установить было невозможно, да и камер не было. То есть, если нет в базе отпечатков пальцев, то, значит, как его найти?» — говорит следователь Останкинского МРСО СУ по СВАО ГСУ СК России по городу Москве Никита Шилов.

Выйти на след предполагаемого преступника удалось лишь на днях. Благодаря отпечаткам пальцев на посуде, которую криминалисты в свое время изъяли с места убийства.

«В данном уголовном деле — три рюмки. На двух обнаружены следы пальцев рук, принадлежащих потерпевшим, одни — потенциальному обвиняемому. Получив данные о личности, мы начали запрашивать информацию по приговорам, его ранним судимостям. Было установлено, что он аналогичным способом совершил преступление в 1997 году», — говорит заместитель руководителя Останкинского МРСО СУ по СВАО ГСУ СК России по городу Москве Владимир Ушаков.

Речь идет о 55-летнем москвиче Игоре Матюнине, который был судим неоднократно: за разбой, кражу и незаконное хранение оружия. По версии следствия, в 1995 году он напился, после чего зарезал собутыльника и его мать. Повздорили из-за телевизора.

«Он согласился отдать мне телевизор. В дальнейшем он передумал мне его отдавать. Его мать тоже воспрепятствовала этому. Я в алкогольном опьянении ударил ножом своего потерпевшего», — признается обвиняемый.

В апреле московские следователи поймали маньяка, который изнасиловал шесть девушек почти четверть века назад. Выяснилось: изначально сотрудники прокуратуры пошли по ложному пути. Дело удалось возобновить, когда этой весной за него взялись следователи Управления криминалистики.

«При тщательном изучении данных уголовных дел был установлен ДНК-профиль», — уточняет следователь-криминалист отдела криминалистического сопровождения следствия управления криминалистики ГСУ СК по городу Москве Александр Доронин.

Тонкая работа криминалистов в сочетании с аналитическим подходом следователей дают результат. Сейчас на вооружении следователей, можно сказать, целый арсенал инструментов и оборудования, которые позволяют буквально по крупицам восстановить картину убийства. Причем, порой сотрудники обращают внимание, казалось, на незначительные детали, но именно они становятся ключевыми. Но порой, чтобы пролить свет на тайну, достаточно его просто выключить.

Они способны увидеть невидимое, например, смытые следы крови, могут снять отпечатки пальцев даже спустя много лет, а также извлечь данные из разбитых смартфонов. Многие преступления раскрываются именно благодаря современным разработкам — это экспертиза ДНК, сделанная в передовых лабораториях, оцифрованные базы данных и даже процедура активизации памяти.

«Можно исследовать поверхности на наличие скрытых полостей. Мы с вами явно видим и слышим звуковой сигнал и световую индикацию, которая нам говорит о том, что здесь может находиться какой-то предмет металлический», — говорит старший следователь-криминалист Управления криминалистики ГСУ СК по городу Москве Артем Боршавец.

Офицеры Следственного комитета расследуют уголовные дела уже 13 лет — с тех пор, как было создано ведомство. И даже в свой профессиональный праздник они остаются начеку: раскручивают загадочные и запутанные преступления и ищут тех, кто их совершил.