Из «Ералаша» в объятия Фадеева: как Глюк'oZa стала знаменитой

Что предшествовало ее скандальному концерту в Красноярске?

Певица Глюк'oZa стремительно стала популярной на рубеже 2000-х. Всего за несколько лет она оказалась звездой «Ералаша» и ворвалась в музыкальный бизнес с продюсером Максимом Фадеевым. Издание URA.RU рассказало о ее карьере до скандала в Красноярске.

«Война Принцессы» Ионовой

Наталья Чистякова-Ионова, в будущем известная как Глюк'oZa, поймала удачу в 11 лет, когда ее согласовали на главную роль в одной из серий киножурнала «Ералаш». Речь об эпизоде «Поганки» 1997 года. Роль второго плана превратилась для Ионовой в основную.

Три года не прошли бесследно — Ионову взяли без прослушивания на главную роль уже в серию «Неприятное известие». Параллельно с этим она добилась участия в фильме Владимира Аленикова «Война Принцессы», который в итоге вышел только спустя 13 лет.

Рождение Глюк'oZы

Продюсер Максим Фадеев заметил Ионову в 2000 году, когда работал над фильмом «Триумф». Следующий год стал ключевым, тогда он предложил девушке сотрудничество, создав проект Глюк'oZa.

Первый альбом Глюк'oZa Nostra вышел уже в мае 2003 года, получив не мало премий и наград. Дальше Фадеев также помогал звезде, например, при его поддержке была создана «Глюкоза Продакшн» — компания по производству компьютерной графики.

Глюк’oZа в неадекватном состоянии вышла на сцену на концерте 20 июля в честь Дня металлурга в Красноярске и шокировала общественность своим поведением — она еле произносила слова и трогала себя за интимное место. Певица позже объяснилась тем, что пила антидепрессанты после смерти бабушки.

Ранее 5-tv.ru писал, что налоговая заблокировала Глюк’oZе счета в нескольких банках.