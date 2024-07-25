«Мне нравится ваша брошь»: в Индонезии выступили с необычной просьбой к России

Глава МИД Индонезии попросила Лаврова подарить ей брошь, как у Захаровой
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сергей Лавров пообещал исполнить желание коллеги.
Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди попросила у министра иностранных дел России Сергея Лаврова брошь, как у спикера МИД Марии Захаровой.
Встреча коллег состоялась на полях СМИД АСЕАН в Лаосе. В ходе беседы Марсуди обратилась к Лаврову с необычной просьбой — она заявила, что ей очень понравилась брошь официального представителя российского МИД Марии Захаровой и попросила подарить ей такую же.
«В России есть традиция, если кому-то что-то понравилось, мы сразу это даем», — ответил на просьбу коллеги Лавров.
На эту историю быстро отреагировала и сама Захарова.
«Брошь со мной. Я бы отдала, но она пришита. Как вернемся, подберем достойную и с огромным удовольствием и неизменным уважением отправим в Индонезию», — написала она в своем Telegram-канале.
В ходе встречи Лавров и Марсуди должны подписать план консультаций между иностранными ведомствами двух стран. Далее главу МИД ожидают встречи с коллегами из стран Юго-Восточного региона, а также совещания по линиям АСЕАН и Восточноазиатского саммита.
Ранее 5-tv.ru цитировал Захарову, которая напомнила, когда США развязали войну с Россией.
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