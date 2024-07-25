«Мне нравится ваша брошь»: в Индонезии выступили с необычной просьбой к России

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 52 0

Глава МИД Индонезии попросила Лаврова подарить ей брошь, как у Захаровой

«Мне нравится ваша брошь»: в Индонезии выступили с необычной просьбой к России

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сергей Лавров пообещал исполнить желание коллеги.

Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди попросила у министра иностранных дел России Сергея Лаврова брошь, как у спикера МИД Марии Захаровой.

Встреча коллег состоялась на полях СМИД АСЕАН в Лаосе. В ходе беседы Марсуди обратилась к Лаврову с необычной просьбой — она заявила, что ей очень понравилась брошь официального представителя российского МИД Марии Захаровой и попросила подарить ей такую же.

«В России есть традиция, если кому-то что-то понравилось, мы сразу это даем», — ответил на просьбу коллеги Лавров.

На эту историю быстро отреагировала и сама Захарова.

Фото: Telegram / MariaVladimirovnaZakharova / Мария Захарова/Спикер МИД продемонстрировала брошь, о которой просила Марсуди

«Брошь со мной. Я бы отдала, но она пришита. Как вернемся, подберем достойную и с огромным удовольствием и неизменным уважением отправим в Индонезию», — написала она в своем Telegram-канале.

В ходе встречи Лавров и Марсуди должны подписать план консультаций между иностранными ведомствами двух стран. Далее главу МИД ожидают встречи с коллегами из стран Юго-Восточного региона, а также совещания по линиям АСЕАН и Восточноазиатского саммита.

Ранее 5-tv.ru цитировал Захарову, которая напомнила, когда США развязали войну с Россией.

+23° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
86.55
-0.75 94.38
-1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:07
«Вопросов много»: о чем Путин говорил на встрече с президентом Сирии в Кремле
14:56
«Поет под фанеру»: Глюк’oZа впервые вышла на сцену после позора в Красноярске
14:51
Теплый прием: как Лукашенко встретили с визитом в Санкт-Петербурге
14:45
Имеет разрешение? В Кремле отреагировали на слова Украины о готовности к диалогу
14:39
«Мне нравится ваша брошь»: в Индонезии выступили с необычной просьбой к России
14:28
«Что привело его к власти?» — в США и Британии готовят замену Зеленскому

Сейчас читают

Байден обратился к нации: главное
Повышение зарплаты не за горами: Минтруд все решил и посчитал
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака