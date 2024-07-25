«Вдохновляющая история женщины»: супруга Трампа анонсировала выпуск мемуаров

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Евгения Романова
Евгения Романова 59 0

Супруга Трампа Мелония выпустит автобиографическую книгу в двух версиях

«Вдохновляющая история женщины»: супруга Трампа анонсировала выпуск мемуаров

Фото: Matt Rourke / ТАСС

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Она уже открыла на своем сайте предзаказ двух версий.

Жена кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа Мелания заявила о намерении выпустить автобиографическую книгу в двух версиях. Об этом сообщается на сайте бывшей первой леди США.

«Мелания» — сильная и вдохновляющая история женщины, достигшей личного совершенства, преодолевшей сопротивление и самостоятельно проложившей свой жизненный путь. Бывшая первая леди приглашает читателей в свой мир, предлагая откровенный портрет женщины, прожившей необычайную жизнь», — указывается в разделе предзаказа мемуаров.

В своих трудах Мелания Трамп опишет истории и поместит фотографии, которые прежде никогда не публиковались. Как передает телеканал ABC, это первая книга, написанная ей самой о своей жизни.

Книга выйдет осенью. Точную дату выпуска Мелания Трамп пока не анонсировала, хотя и открыла на своем сайте предзаказ двух версий. Первая — коллекционная — представляет собой работу из 256 страниц, на которых описана биография и к которой приложены иллюстрации с подписью экс-первой леди США. Вторая версия книги расширенная. Она состоит из 304 страниц, на 48 из которых напечатаны фотографии из личного архива.

Реализацией книги займется издательство Skyhorse Publishing, которое также работало с соратниками Дональда Трампа, среди них — Рудольф Джулиани, Майкл Коэн, Стив Бэннон и Алан Дершовиц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что независимый кандидат в лидеры Штатов Роберт Кеннеди-младший назвал Дональда Трампа следующим президентом США. Выборы пройдут 5 ноября 2024 года. Трамп, в свою очередь, назвал позором для США действующего лидера Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис. По его словам, первый является «жуликоватым», а вторая — «лживой».

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